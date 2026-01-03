Despiste de una motocicleta en Altas Cumbres: una pareja trasladadas al Sayago

Esta tarde, una motocicleta protagonizó un despiste en la Ruta 34, en la zona de las Altas Cumbres, a la altura del kilómetro 70. Como consecuencia del hecho, una mujer y un hombre debieron ser trasladados al hospital de Villa Carlos Paz para su atención médica.

El siniestro provocó además daños materiales en el rodado. En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, junto con personal policial y el Servicio de Emergencias Punilla Sur.

Las causas del accidente son materia de investigación.