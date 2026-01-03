Detuvieron a dos hombres por amenazar de muerte a Milei

Mendoza. Dos hombres quedaron detenidos en Mendoza acusados de difundir mensajes antisemitas y amenazar de muerte al presidente Javier Milei, a través de redes sociales. En los allanamientos, las autoridades secuestraron varios objetos que los vinculaban a la ideología nazi, además de una gran cantidad de armas de fuego y documentación.

La intervención judicial comenzó en octubre del año pasado, luego de haberse detectado una serie de publicaciones que expresaban consignas discriminatorias contra la comunidad judía y manifestaban una extrema violencia. Entre los mensajes se encontraban frases como “a las ratas se las deben envenenar” y amenazas directas contra el mandatario nacional, en donde indicaban: “No hay que frenarlo, hay que matarlo”.

Tras conocerse la captura de los acusados, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó a través de la red social X: “No solo llamaban a matar al presidente Javier Milei en redes; también promovían el fusilamiento de la comunidad judía. El @DFI_Arg investigó, allanó y detuvo a dos hombres en Mendoza". Asimismo, dejó en claro que en su gestión habrá “tolerancia cero al antisemitismo. La discriminación y la violencia no tienen lugar en la Argentina”.

Según indicó el portal MDZ online, la investigación se desarrolló a partir de un informe de inteligencia criminal que alertó sobre posibles Actos Discriminatorios. Al recibir dicho material, la Justicia Federal comenzó las actuaciones pertinentes para identificar a los autores de los mensajes.

Posteriormente, pudieron vincular los perfiles con dos hombres domiciliados en los partidos mendocinos de Guaymallén y Godoy Cruz. Con las pruebas reunidas, el juzgado interviniente autorizó la realización de allanamientos simultáneos en ambos domicilios.

Los procedimientos se concretaron en una vivienda de Villanueva, Guaymallén, y en un departamento del barrio Paulo VI, en Godoy Cruz, donde fueron detenidos los sospechosos, de 37 y 43 años, ambos de nacionalidad argentina.

Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron dos armas de fuego, una calibre 9 milímetros y otra calibre .22, junto con municiones de distintos calibres, un cargador, teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.

Además, los investigadores incautaron diversos elementos vinculados a la simbología de extrema derecha, incluyendo un paño con el águila imperial, una cruz celta y otros objetos asociados a la ideología nazi. Los elementos decomisados fueron sometidos a peritaje judicial, mientras que las armas secuestradas quedaron bajo la órbita de la justicia provincial para las actuaciones correspondientes.

Los detenidos fueron trasladados a la sede local de la Policía Federal Argentina, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal y del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, que conduce la instrucción del caso.

La causa, que se encuentra bajo estricto secreto de sumario, se inscribió en el marco de investigaciones por discriminación, apología del odio y amenazas, delitos que en el ámbito federal son considerados de especial gravedad por su impacto social e institucional.