Encontraron una moto abandonada en Santa Cruz del Lago

Esta madrugada, alrededor de las 04:10, personal policial encontró una motocicleta abandonada en el ingreso de una vivienda deshabitada ubicada sobre calle Las Rosas, en Villa Santa Cruz del Lago.

Se trata de una Keller 110 cc de color azul, que presentaba daños visibles en el tambor y parte del sistema de encendido. Además, sobre el asiento se hallaron distintas herramientas, lo que llamó la atención de los efectivos durante el control.

Tras verificar el dominio del rodado, se estableció que la propietaria tiene domicilio en Villa Carlos Paz. Ante esta situación, se procedió al secuestro de la motocicleta, que quedó a disposición del magistrado interviniente mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.