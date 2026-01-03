Fue detenido tras amenazar a un hombre y enfrentarse a los policías

Un hombre de 38 años fue detenido tras haber amenazado a un vecino en el centro de La Falda y enfrentarse con la Policía. Todo ocurrió el viernes pasado alrededor de las 20,20 horas en la intersección de Avenida Edén y Rivadavia.

Se puso en marcha un operativo luego de una denuncia y con las descripciones aportadas, se logró identificar al sujeto en el sector céntrico de la ciudad, a pocos metros del lugar del altercado.

Cuando los uniformados intentaron identificarlo, el agresor comenzó a proferir insultos y amenazas contra el personal actuante. Finalmente, fue detenido, trasladado hacia la dependencia policial y quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Cosquín.