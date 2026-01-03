Fuego en la noche: Un voraz incendio arrasó una vivienda en Cosquín

Un voraz incendio se desató anoche en una vivienda de Cosquín y provocó daños totales. El hecho se produjo alrededor de las 23 horas en el bario San José Obrero y afortunadamente, no se registraron lesionados ni víctimas fatales.

Una autobomba se desplazó hasta el lugar y se logró contener el avance de las llamas.

El fuego ocasionó daños irreversibles en la estructura, afectando las paredes y el techo de la precaria propiedad. En el lugar, también prestó colaboración el personal de la Policía de Córdoba y efectivos de la Guardia Local Municipal.