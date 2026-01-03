Golpes y heridos tras un ataque de vendedores ambulantes en Carlos Paz

Dos policías y dos inspectores municipales resultaron heridos tras un violento enfrentamiento con vendedores ambulantes en el balneario Playas de Oro de Villa Carlos Paz. El hecho se produjo en horas de la mañana en las costas del río San Antonio y se desplegó un intenso operativo para dar con los agresores, que serían oriundos de la ciudad de Córdoba.

Todo comenzó cuando se desplegó un operativo de control para erradicar la venta ambulante (que se encuentra prohibida por ordenanza municipal), en el marco de las acciones previstas en el Operativo Verano.

Los vendedores intentaron dispersarse, algunos se metieron al río y otros forcejearon con los uniformados. En un determinado momento, llegó un grupo violento que empezó a lanzar piedras contra el personal actuante e hirió a dos inspectores municipales en la cabeza, quienes fueron trasladados hacia el Hospital Gumersindo Sayago.

La peor parte se la llevó un integrante del área de Seguridad VCP, quien sufrió un corte en la cabeza (le hicieron varios puntos de sutura) y una herida en uno de sus ojos. Asimismo, también fueron agredidos dos policías y sufrieron escoriaciones y algunos golpes.

Tras los incidentes, los vendedores ambulantes se dieron a la fuga y se inició una investigación para tratar de identificarlos.

El secretario general y de Vinculación Institucional, Juan Lucero, expresó su indignación por lo sucedido y manifestó a EL DIARIO: «Estos ni siquiera son vendedores ambulantes, son delincuentes que deberían estar detenidos. Vienen a la ciudad a vender drogas, violar nuestras ordenanzas y estafar a los turistas. Esta gente no es de Carlos Paz, son delincuentes, narcos y mafiosos. Hay ordenanzas que deben cumplirse, pero esto excede las competencias municipales».