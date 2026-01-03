Los videos del violento enfrentamiento de vendedores con policías e inspectores

Villa Carlos Paz. Una persona fue detenida hoy luego del violento enfrentamiento de vendedores ambulantes con policías e inspectores municipales de Villa Carlos Paz en el balneario de Playas de Oro.

El conflicto se desató durante un operativo para erradicar la venta ambulante, prohibida por ordenanza. Vendedores se resistieron al control, hubo forcejeos y lanzamiento de piedras, lo que dejó como saldo dos policías y dos inspectores municipales heridos, algunos con lesiones en la cabeza.

Tras el operativo, una persona fue detenida luego en el Hospital Sayago, adonde llegó para llevar a su hijo que terminó golpeado con lesiones leves luego del violento enfrentamiento en Playas de Oro.