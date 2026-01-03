Maniobra del DUAR para bajar a un hombre descompensado en Córdoba

Un hombre de 39 años fue asistido este mediodía luego de sufrir una descompensación en el interior de su vivienda, ubicada en pleno Centro de la ciudad de Córdoba.

La situación se registró en un departamento situado en un segundo piso, donde el hombre quedó imposibilitado de descender por la escalera debido a su estado de salud. Ante este escenario, se solicitó la intervención del DUAR.

Efectivos especializados realizaron una maniobra desde el balcón del inmueble y lograron descender al hombre de manera controlada hasta la vereda, donde ya se encontraba aguardando una ambulancia.

Tras completar el operativo, el paciente quedó a cargo del personal médico y fue trasladado al Hospital de Urgencias para su evaluación y atención correspondiente.