Motos a toda velocidad y en zigzag por la autopista Córdoba-Carlos Paz
Córdoba. Un grupo de motociclistas generó alarma en la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz. Según el testimonio de una conductora que viajaba, las motos circulaban a más de 130 km/h, haciendo maniobras de zigzag entre los autos y pasando por la derecha de manera peligrosa.
Rebeca, quien vivió la situación contó a ElDoce.tv: “Un grupo de motos que al parecer venían bastante apurados, a más de 130, haciendo zigzag entre los autos”.
Y agregó: “Al punto que no sabíamos si movernos o quedarnos quietos. Se metían entre los autos. Y llegando al peaje pasaban por el primero que dice ‘telepase’ pegándose al auto que venía adelante”.
Además, explicó: “En unas tres oportunidades casi nos chocan. La Policía Caminera estaba pintada. Algunos hasta sin patente (que me imagino que habrán ido por La Calera, ya que apenas entras por el peaje de Córdoba a Villa Carlos Paz te frenan y se fijan si tenés todo ok). Un peligro”, relató, mostrando lo peligrosa que fue la maniobra.