Murió un matrimonio rosarino al volver de Uruguay

Un trágico siniestro vial ocurrido este sábado por la mañana en la ruta nacional 136 dejó un saldo de cuatro víctimas fatales, entre ellas un matrimonio de Rosario y un bebé de 30 semanas de gestación. El accidente se registró a la altura del kilómetro 31, cuando dos vehículos colisionaron de manera frontal.

Según se informó, la familia regresaba desde Uruguay hacia Rosario cuando se produjo el impacto. En el lugar murieron de forma inmediata Germán Perrone, de 40 años, y Alicia Carina Bruno Ottonelli, una mujer uruguaya de 48 años, quienes conducían los vehículos involucrados.

En tanto, Sabrina Judith Onyskiw, de 39 años y pareja de Perrone, fue trasladada de urgencia al Hospital Centenario de Rosario en estado crítico, cursando un embarazo de 30 semanas. Pese a los esfuerzos del personal médico, la mujer falleció a las 13.10 en la unidad de terapia intensiva. Junto a ella, también perdió la vida el bebé en gestación, confirmaron fuentes oficiales.

El siniestro ocurrió pasadas las 9 de la mañana y es investigado como un choque frontal, aunque aún se intentan establecer las circunstancias que lo provocaron. La fiscal Natalia Bartolo quedó a cargo de la investigación judicial para determinar las causas del hecho.

El único sobreviviente del accidente es Fausto Perrone Onyskiw, un niño de dos años, hijo del matrimonio rosarino, quien resultó ileso. El pequeño permanece bajo contención y acompañamiento del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).