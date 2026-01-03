Controles en barrios de la capital

Operativos de prevención en distintos puntos de la ciudad de Córdoba

Los procedimientos se desplegaron en accesos, espacios verdes y zonas residenciales de varios barrios de la ciudad
sábado, 3 de enero de 2026 · 10:35

Durante la jornada de este jueves, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante una serie de controles preventivos en distintos barrios de la ciudad de Córdoba.

Los patrullajes y controles se realizaron en accesos, espacios verdes y sectores urbanos de los barrios Jardín, Ampliación San Pablo, San Carlos, Urca, Poeta Lugones, Cerro de las Rosas, San Pablo, Empalme, Primero de Mayo y Villa Boedo.

Las actuaciones se desarrollaron bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal, en el marco de los operativos preventivos que se ejecutan de manera sostenida en la capital cordobesa.

