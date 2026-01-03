Operativos de prevención en distintos puntos de la ciudad de Córdoba

Controles en barrios de la capital
Operativos de prevención en distintos puntos de la ciudad de CórdobaLos procedimientos se desplegaron en accesos, espacios verdes y zonas residenciales de varios barrios de la ciudad
Durante la jornada de este jueves, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante una serie de controles preventivos en distintos barrios de la ciudad de Córdoba.
Los patrullajes y controles se realizaron en accesos, espacios verdes y sectores urbanos de los barrios Jardín, Ampliación San Pablo, San Carlos, Urca, Poeta Lugones, Cerro de las Rosas, San Pablo, Empalme, Primero de Mayo y Villa Boedo.
Las actuaciones se desarrollaron bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal, en el marco de los operativos preventivos que se ejecutan de manera sostenida en la capital cordobesa.