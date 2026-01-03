Policía rescató a un niño que se ahogaba en la Costanera Sur de Río Cuarto

Un rápido y valiente accionar policial permitió salvar la vida de un menor durante la tarde de este jueves en la Costanera Sur de Río Cuarto. El hecho ocurrió mientras efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo en la zona.

Según se informó, uno de los uniformados advirtió la presencia de un niño en el sector sur del río, en un área con una profundidad aproximada de 1,70 metros. El menor presentaba serias dificultades para mantenerse a flote y mostraba claros signos de estar ahogándose.

Ante la situación de emergencia, el efectivo no dudó en arrojarse al agua y logró rescatar al niño, trasladándolo hasta la orilla. Allí le brindó las primeras asistencias hasta la llegada de una ambulancia del servicio de emergencias.

Personal médico examinó al menor en el lugar y determinó que no era necesario su traslado a un centro de salud, ya que se encontraba fuera de peligro. El accionar del policía fue clave para evitar un desenlace trágico.