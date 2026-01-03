Robaron una moto en Cosquín y la hallaron tras un cerrojo en Valle Hermoso

En las últimas horas, personal policial logró recuperar una motocicleta que había sido robada de un galpón en la ciudad de Cosquín, en el marco de un operativo desarrollado en el departamento Punilla Norte.

Tras conocerse el hecho, se activó un operativo cerrojo que permitió ubicar el rodado en la localidad de Valle Hermoso. En ese lugar, los efectivos interceptaron al conductor, un hombre de 29 años, quien quedó a disposición del magistrado interviniente.

La motocicleta fue secuestrada y trasladada para las actuaciones correspondientes, mientras se avanza con la investigación para determinar las circunstancias del robo y el recorrido realizado tras la sustracción.