Rompía locales uno tras otro durante la madrugada en Nueva Córdoba

Durante la madrugada, personal policial redujo a un hombre de 35 años señalado por una serie de robos en comercios de barrio Nueva Córdoba. Según se informó, ingresaba a los locales tras romper los ventiluz y actuaba en distintos puntos del sector en un corto lapso de tiempo.

Los primeros hechos se registraron en dos kioscos ubicados sobre avenida Vélez Sarsfield al 700, donde el autor habría sustraído mercadería luego de provocar daños para ingresar. A partir de la intervención policial, se pudo establecer que la misma persona estaría vinculada a otros episodios ocurridos en la zona.

Entre ellos, un robo en un comercio de avenida Vélez Sarsfield al 1100, caso que ya había sido difundido en diversos medios periodísticos, y daños en una barbería de calle Crisol al 50, donde también se constató la rotura de un ventiluz.

El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.