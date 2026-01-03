«Son delincuentes, narcos y patoteros, deberían estar presos»

El secretario general y de Vinculación Institucional de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Juan Lucero, se pronunció sobre los incidentes entre inspectores municipales, policías y un grupo de vendedores ambulantes en Playas de Oro.

Dos efectivos de la Departamental Punilla y dos trabajadores de Seguridad VCP resultaron heridos y se solicitó la intervención de la justicia para dar con los responsables del violento enfrentamiento.

«Son delincuentes, narcos, mafiosos y patoteros. Hay ordenanzas que cumplir, pero esto no tiene nada que ver con competencia municipales. Esto es delincuencia, la Policía y la justicia deben garantizarle a los vecinos y turistas disfrutar de la ciudad con tranquilidad»; sostuvo el funcionario carlospacense.

«La realidad es que tienen que ir presos y no salir más. No podemos exponer más nuestros inspectores a la delincuencia»; añadió.

El hecho ocurrió a días de haber comenzado el año en uno de los balnearios más famosos de la ciudad y encendió las alarmas.