Tragedia: Murió arrollado por un tren cuando intentaba cruzar las vías

Un adolescente de 16 años murió arrollado por un tren cuando intentaba cruzar las vías en La Pampa. El trágico episodio se registró este sábado 3 de enero en la localidad de Dorila, en el norte de la provincia y el caso ha provocado una fuerte conmoción.

Según pudo conocerse, el hecho ocurrió cerca de la 1:10 horas y la víctima estaba acompañada de tres adolecentes.

Fue alcanzado por la formación cuando habría intentado cruzar las vías entre los vagones y murió en el acto.

Es importante destacar, que se ordenaron una serie de pericias en el lugar para determinar cómo se produjo el hecho.