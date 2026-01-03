Tragedia: Murió arrollado por un tren cuando intentaba cruzar las vías

Ocurrió en La Pampa
Tragedia: Murió arrollado por un tren cuando intentaba cruzar las víasLa víctima tenía 16 años de edad y se encontraba acompañado de otros tres adolescentes.
Un adolescente de 16 años murió arrollado por un tren cuando intentaba cruzar las vías en La Pampa. El trágico episodio se registró este sábado 3 de enero en la localidad de Dorila, en el norte de la provincia y el caso ha provocado una fuerte conmoción.
Según pudo conocerse, el hecho ocurrió cerca de la 1:10 horas y la víctima estaba acompañada de tres adolecentes.
Fue alcanzado por la formación cuando habría intentado cruzar las vías entre los vagones y murió en el acto.
Es importante destacar, que se ordenaron una serie de pericias en el lugar para determinar cómo se produjo el hecho.