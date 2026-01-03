Tras los fuertes reproches, Quinteros se reunió con Marcos Torres

El ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, visitó la ciudad de Alta Gracia y se reunió este sábado 3 de enero con el intendente de Alta Gracia, Marcos Torres. El encuentro se concretó tras los fuertes cruces por los disturbios desatados durante el festejo de Año Nuevo en el parque del Sierras Hotel.

La ocasión sirvió para evaluar los hechos ocurridos el 1 de enero que derivaron en incidentes y agresiones y se comprometieron a reforzar el trabajo conjunto en materia de prevención y operativos de seguridad.

«La seguridad no admite grises. Además de un amigo, Marcos Torres es un intendente que claramente hace un gran esfuerzo desde el municipio para reforzar la seguridad en su ciudad. Si hay diferencia de criterios, se habla y se soluciona»; señaló el ministro. «Los vecinos quieren vivir tranquilos y sin miedo, y nosotros tenemos la obligación de nunca dejar de dialogar para alcanzar esos objetivos. No hay mas tiempo para polémicas, hay trabajo por hacer y eso estamos haciendo»; añadió.

Por su parte, el intendente Torres destacó: «Valoramos la predisposición constante del ministro Quinteros con Alta Gracia, y estamos convencidos que el trabajo coordinado y conjunto entre el municipio y la Policía de Córdoba, sigue siendo la única forma de brindarles soluciones a los vecinos. Con Juan Pablo coincidimos en que nos toca hacer frente a una situación de degradación social creciente, que obliga al Estado a hacerse de mas y mejores herramientas, tanto desde la inversión en recursos como así también normativa y de respaldo a las fuerzas de seguridad».