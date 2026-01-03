Un colectivo chocó un auto estacionado y se dio a la fuga en Carlos Paz

Un automóvil Fiat Mobi blanco resultó con daños de consideración tras ser embestido por un colectivo que se dio a la fuga en la noche del jueves, en pleno centro de Carlos Paz.

El hecho ocurrió anoche, entre las 20:20 y las 20:30, cuando el vehículo se encontraba estacionado sobre calle Saavedra, casi esquina Alvear, a pocos metros de una dependencia policial. Según relató el dueño del vehículo, vecinos del sector dijeron que un colectivo impactó contra el auto y continuó su marcha sin detenerse.

Hasta el momento, no se pudo identificar la empresa ni el número de la unidad, y tampoco se cuenta con imágenes claras del siniestro. A raíz del choque, el automóvil sufrió daños importantes, al punto de que una de sus puertas no puede abrirse.

Los propietarios solicitan la colaboración de testigos, vecinos o pasajeros que hayan viajado en el colectivo en ese horario y puedan aportar cualquier dato que permita identificar la unidad y avanzar con el reclamo ante el seguro.