Un hombre fue detenido en El Fantasio por orden de la Justicia

Este viernes, alrededor de las 18:30, personal policial llevó a cabo un procedimiento en la intersección de calle Jenner y pasaje Gran Bretaña, en barrio Fantasio de Carlos Paz, que culminó con la detención de un hombre de 33 años.

Según se informó, la medida se concretó en cumplimiento de una orden de detención vigente emitida por la Fiscalía de Feria, en el marco de una causa por lesiones leves calificadas. A partir de ese requerimiento judicial, se montó un operativo en el sector que permitió localizar y reducir al involucrado.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la Alcaidía local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.