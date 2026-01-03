Un hombre murió tras haber sido apuñalado en el centro de Córdoba

Buscan intensamente al agresor
Un hombre murió tras haber sido apuñalado en el centro de CórdobaEl hecho se produjo esta madrugada y trascendió que la víctima falleció en el Hospital de Urgencias.
Un hombre perdió la vida luego de haber sido apuñalado en una pelea registrada en el centro de Córdoba, se busca intensamente al agresor y tomó intervención el fiscal José Mana. Según pudo conocerse, la víctima tenía 49 años y falleció en el Hospital de Urgencias, luego de haber sufrido una herida de arma blanca en la zona del tórax.
El violento episodio se registró este sábado 3 de enero en horas de la madrugada en la esquina de 25 de Mayo y Santiago del Estero, donde se produjo un enfrentamiento entre dos personas que dejó un trágico saldo.
El agresor logró darse a la fuga y se dispuso un operativo para lograr su captura.
Se busca determinar cómo se desató la pelea y se analizan las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.