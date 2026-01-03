Buscan intensamente al agresor

Un hombre murió tras haber sido apuñalado en el centro de Córdoba

El hecho se produjo esta madrugada y trascendió que la víctima falleció en el Hospital de Urgencias.
sábado, 3 de enero de 2026 · 10:08

Un hombre perdió la vida luego de haber sido apuñalado en una pelea registrada en el centro de Córdoba, se busca intensamente al agresor y tomó intervención el fiscal José Mana. Según pudo conocerse, la víctima tenía 49 años y falleció en el Hospital de Urgencias, luego de haber sufrido una herida de arma blanca en la zona del tórax.

El violento episodio se registró este sábado 3 de enero en horas de la madrugada en la esquina de  25 de Mayo y Santiago del Estero, donde se produjo un enfrentamiento entre dos personas que dejó un trágico saldo. 

El agresor logró darse a la fuga y se dispuso un operativo para lograr su captura.

Se busca determinar cómo se desató la pelea y se analizan las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

