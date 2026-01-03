Un patrullero terminó en una cuneta tras un despiste en Bell Ville

Un patrullero de la Policía protagonizó un despiste en la ciudad de Bell Ville y terminó dentro de una cuneta, lo que motivó la intervención de Bomberos Voluntarios y otros servicios de emergencia.

El vehículo oficial quedó parcialmente sumergido, en un sector con barro y vegetación, lo que complicó las tareas de asistencia y aseguramiento. Bomberos trabajaron tanto dentro de la cuneta como en la orilla para controlar la situación y verificar el estado del móvil.

En el lugar se observaron daños visibles en la estructura del patrullero y una de sus puertas abiertas, en el marco de las tareas realizadas tras el despiste. También colaboraron efectivos policiales y servicios de apoyo.

Se investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho.