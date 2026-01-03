Un policía salvó la vida de un nene que se ahogaba, ocurrió en Río Cuarto

Un policía salvó la vida de un niño que se ahogaba en la costanera sur de Río Cuarto. El hecho ocurrió el viernes pasado en horas de la tarde y el menor fue extraído del río y asistido por médicos. Es importante destacar que el accionar del uniformado fue clave para evitar una tragedia y despertó la emoción y el reconocimiento de los vecinos.

El efectivo se percató de la situación mientras llevaba adelante tareas de patrullaje preventivo en la zona.

El pequeño había quedado atrapado en una zona del río donde la profundidad alcanza 1,70 metros y no lograba salir por sus propios medios. El policías se arrojó al cauce, lo abrazó y lo llevó hasta la orilla, donde le practicó primeros auxilios.

Minutos después, una ambulancia llegó al lugar y se constató que estaba fuera de peligro.