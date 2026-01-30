Bomberos evitaron que un incendio rural se propagara a los cultivos

Un incendio rural registrado esta tarde en un establecimiento ubicado a unos 10 kilómetros al sur de Marcos Juárez fue controlado a tiempo por Bomberos Voluntarios, evitando que el fuego se propagara hacia un campo sembrado.

El alerta se recibió alrededor de las 17:30, cuando las llamas se desarrollaban en un sector con restos de poda y desechos varios. Al llegar al lugar, los bomberos constataron el riesgo de avance del fuego hacia el cultivo lindero y desplegaron un operativo intensivo para frenar la propagación.

Las tareas se extendieron durante aproximadamente dos horas, con la participación de tres unidades y once bomberos, quienes arrojaron cerca de 40 mil litros de agua para sofocar el foco y asegurar la zona.

Gracias al trabajo sostenido en el lugar, el incendio fue contenido sin que alcanzara el sembrado, evitando daños mayores en el área rural.