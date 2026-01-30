Cayó a un pozo negro y quedó atrapado a varios metros de profundidad

Un hombre de 55 años cayó a un pozo negro en el barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba y fue rescatado por los bomberos voluntarios. Según pudo conocerse, el hecho ocurrió este viernes alrededor de las 11 horas en un domicilio ubicado en Dr. Félix Garzón Maceda al 400, donde se registró un accidente doméstico.

El sujeto sufrió lesiones en una de sus piernas luego de haber terminado a varios metros de profundidad.

Ante la situación, el personal especializado desplegó maniobras de rescate y, mediante técnicas específicas, logró extraer a la víctima en forma segura. Posteriormente, un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y asistió al damnificado, a quien se le diagnosticó traumatismo cerrado y una herida cortante en su ambas piernas, siendo derivado al Hospital de Clínicas.