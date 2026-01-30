Cayó una mujer por vender drogas a metros de una escuela en San Marcos

Tras una serie de llamadas anónimas, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a una mujer de 39 años acusada de vender drogas en la localidad de San Marcos Sierras, en el departamento Cruz del Eje.

El allanamiento se concretó en una vivienda ubicada sobre calle San Martín s/n, en barrio Los Sauces, a pocos metros de la escuela primaria José Hernández del Rincón, lo que había generado preocupación entre vecinos de la zona.

Durante el procedimiento, los investigadores cerraron un punto de venta y secuestraron dosis de cocaína y marihuana, plantas de cannabis, una balanza digital, un automóvil y otros elementos considerados clave para la causa.

La investigación fue impulsada a partir de reiteradas denuncias realizadas al Centro de Denuncias Anónimas, lo que permitió reunir información y avanzar con el operativo. La mujer fue trasladada a sede judicial y quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje.