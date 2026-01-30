Control policial terminó con dos detenidos y una moto recuperada

Ayer por la tarde, cerca de las 17:15, personal policial detuvo a un hombre de 29 años y a una mujer de 25 durante un control realizado en la intersección de Vélez Sarsfield y Caseros, en la ciudad de Unquillo, y recuperó una motocicleta robada.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un cuchillo que el hombre llevaba entre sus prendas. Además, constataron que la motocicleta Corven 250 cc, que no tenía dominio colocado, había sido denunciada como sustraída el 23 de enero, también en Unquillo.

Ambas personas fueron trasladadas a la dependencia policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras que el rodado fue secuestrado para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.