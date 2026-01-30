Dejaron abandonada a una beba de dos meses en plena calle

Una beba de dos meses de vida apareció esta tarde en el centro de Río Cuarto, se encontraba sola en un cochecito y había sido abandonada. El hecho provocó una fuerte conmoción en la comunidad, los vecinos alertaron a los efectivos policiales y la niña fue trasladada al Nuevo Hospital San Antonio de Padua.

El hecho ocurrió en la calle Constitución al 700 y al arribar al lugar, se descubrió que la pequeña se encontraba sin la compañía de ningún adulto. Inmediatamente, se activó un protocolo, se le brindó asistencia y quedó internada en el nosocomio local.

En el caso, tomó intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)y se busca dar con sus progenitores.