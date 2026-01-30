Detienen a un adolescente vinculado a un robo en Villa Walcarde

Un adolescente de 16 años fue detenido anoche en barrio Villa 9 de Julio, en el marco de un patrullaje preventivo realizado en la zona norte de la ciudad. El joven estaría vinculado a un robo registrado días atrás en una vivienda de barrio Villa Walcarde.

Durante el control, los efectivos le secuestraron dinero en moneda nacional y extranjera, un teléfono celular y otros elementos que ahora son analizados para determinar su origen y posible relación con el hecho denunciado.

El adolescente quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para establecer su participación en el robo y el destino de los objetos incautados.