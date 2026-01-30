Detuvieron a un joven con pedido de captura, control policial en Carlos Paz

Un joven de 26 años fue detenido en el barrio Santa Rita de Villa Carlos Paz y fue imputado de lesiones leves calificadas.

Según pudo conocerse, fue interceptado alrededor de las 21 horas, durante un patrullaje que el personal del Comando de Acción Preventiva de la Departamental Punilla realizaba en la calle Gobernador Ferreyra y Avenida San Martín..

Al ser controlado por sistema policial, se constató que tenía un pedido de detención vigente de la justicia.

Se desconocen detalles de la causa que tiene en su contra y trascendió que fue trasladado hacia la comisaría local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.