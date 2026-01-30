Doce adolescentes fueron trasladados tras desórdenes y maniobras sospechosas

Durante la madrugada del 30 de enero, alrededor de las 2:00, personal policial trasladó a doce adolescentes en el barrio Centro Sur de la ciudad, en el marco de dos operativos distintos vinculados a desórdenes y conductas sospechosas.

El primer procedimiento se concretó en la intersección de Santa Fe y Colombia, luego del aviso de vecinos. En el lugar, los efectivos identificaron a ocho jóvenes que manipulaban los tambores de encendido de motocicletas estacionadas en la vía pública. Según se informó, los adolescentes coincidían con descripciones aportadas en hechos recientes bajo la modalidad conocida como levanta portones.

Ante esa situación, fueron trasladados por presunta infracción al artículo 70 del Código de Convivencia, referido a conducta sospechosa.

Minutos después, a pocas cuadras, en Santa Fe y Masetti, el personal policial intervino en una pelea callejera protagonizada por cuatro adolescentes, que generaba molestias y alteraba la tranquilidad del sector. En este caso, los involucrados fueron llevados a sede policial por infracción al artículo 80, que sanciona los desórdenes públicos.

Todos los adolescentes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las actuaciones administrativas previstas.