¿Dónde están? Piden datos por dos hombres buscados en Córdoba

La Unidad Judicial de Corral de Bustos pidió colaboración para localizar a Oscar Cayetano Olmos, de 40 años, quien fue visto por última vez el 26 de enero de 2026, presuntamente en la localidad de Monte Maíz, departamento Unión, o en Isla Verde, departamento Marcos Juárez.

Ante cualquier dato que permita avanzar con la búsqueda, se solicita comunicarse con la dependencia judicial al 3468-423442, con la comisaría más cercana o al 911.

En paralelo, la Fiscalía de Instrucción del Distrito Tres, Turno Feria, solicitó ayuda para dar con el paradero de Gabriel Osvaldo Rodríguez, de 50 años, quien se retiró de su domicilio en barrio General Mosconi, en la ciudad de Córdoba, el 27 de enero de 2026 a las 8:00, con destino a su trabajo, sin que hasta el momento se conozca su ubicación.

La información puede ser aportada en la Unidad Judicial 13, ubicada en Diagonal Ica esquina Santiso y Moscoso, barrio Residencial América, teléfonos 4336030 – 4481016, interno 34241, o en cualquier sede judicial o policial.