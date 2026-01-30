El atajo de Punilla usado para esquivar controles quedó bajo vigilancia

Durante la mañana del jueves, la Policía llevó adelante un operativo de saturación rural en el norte del valle de Punilla, con presencia reforzada en el Camino de los Artesanos, un trayecto frecuentemente utilizado por conductores como vía alternativa para esquivar controles viales.

El despliegue se realizó en sectores de Villa Giardino, La Cumbre y Huerta Grande, y estuvo a cargo de la Patrulla Rural Noroeste, con colaboración de la Guardia Local de Villa Giardino. El objetivo fue cortar esa modalidad de desvío, reforzar la prevención y recuperar el control en caminos secundarios con alto nivel de circulación.

Durante el operativo se identificaron personas y vehículos, se controló documentación y se verificaron condiciones de circulación. En ese marco, una motocicleta fue trasladada por infracciones previstas en el Código de Convivencia de Córdoba.

Además, se realizaron controles vinculados a seguridad rural, animales sueltos, transporte de cargas y traslado de animales, con verificación de habilitaciones sanitarias. Las tareas fueron acompañadas por referentes del sector rural de la región.

Desde las fuerzas intervinientes señalaron que este tipo de operativos continuará en caminos alternativos del valle, especialmente en aquellos que se utilizan para evitar controles de ruta.