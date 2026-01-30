Entró a robar en una casa, la reja le atravesó la pierna y tuvieron que rescatarlo

Un delincuente entró a robar en una casa de Villa El Libertador, quedó atravesado en la reja y tuvo que ser rescatado por los bomberos, en un insólito hecho de inseguridad registrado en las últimas horas en la ciudad de Córdoba.

El ladrón tiene 37 años, sufrió una grave herida en la pierna y debió ser trasladado al Hospital Príncipe de Asturias.

Según pudo conocerse, el hecho se produjo este viernes 30 de enero en horas de la madrugada en un domicilio ubicado sobre calle Provincias Unidas al 1000. La propietaria de la vivienda escuchó ruidos y cuando salió, descubrió al malviviente atrapado frente al inmueble y con la pierna izquierda atravesada por uno de los barrotes de la reja.

Inmediatamente, alertó de la situación al 911 y se dio participación al personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y los bomberos voluntarios, quienes con equipamiento específico y maniobras técnicas, lograron cortar los barrotes y liberarlo.