Filmaron el abandono de un perro en las sierras y protectoras no logran hallarlo

Se inició la búsqueda de un perro abandonado en el Camino de El Cuadrado, a la altura de la Reserva Hídrica de Salsipuedes, luego de que se conociera el caso a través de un video que registró el momento en que el animal era dejado en la ruta.

Desde organizaciones protectoras indicaron que el perro podría haberse desplazado en distintas direcciones, internándose en el monte o caminando por la banquina, lo que dificulta su localización. A partir de esa situación, voluntarios comenzaron un rastrillaje por la zona, aunque hasta el momento no lograron hallarlo.

Abandonaron a su perro en la ruta. Fueron escrachados por una pareja. Comparto para que podamos generar conciencia. pic.twitter.com/J0XEt6Thyi — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) January 30, 2026

Las protectoras señalaron que, en caso de ser encontrado, será necesario contar con tránsito o adopción para poder resguardarlo de manera inmediata y evitar que vuelva a quedar expuesto al peligro del tránsito vehicular.

Quienes puedan colaborar con la búsqueda o tengan información sobre el paradero del animal, pueden comunicarse al 3548-546862.