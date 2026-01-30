Fuerte choque entre dos vehículos sobre la ruta 14 en Icho Cruz

Un accidente entre dos vehículos se registró esta tarde sobre la ruta provincial 14, a la altura del kilómetro 8, en jurisdicción de Icho Cruz, y demandó la intervención de distintos servicios de emergencia.

Al lugar acudió una unidad liviana de Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, quienes constataron el choque por causas que aún se intentan establecer. Las personas involucradas fueron asistidas en el lugar por el Servicio de Emergencias Médicas Punilla Sur.

Según se informó, no fue necesario el traslado de las víctimas a un centro de salud. La dotación de bomberos trabajó en asegurar la escena para evitar nuevos riesgos mientras se ordenaba la circulación.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía y personal de la Guardia Local de San Antonio, quienes colaboraron con el control del tránsito y las tareas preventivas.