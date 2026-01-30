Incendio en un depósito de reciclaje: se prendió fuego una retropala

Efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba intervinieron para sofocar un incendio generalizado que se desató en el interior de un depósito dedicado al reciclado de cristales planos, ubicado sobre la Colectora Sur, a la altura de calle Valparaíso, en barrio Parque Alameda.

El foco ígneo afectó por completo a una retropala que se encontraba dentro del predio. Tras el trabajo del personal especializado, el fuego logró ser controlado y extinguido, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas del establecimiento.

Hasta el momento no se informaron personas heridas y se investigan las causas que originaron el incendio.