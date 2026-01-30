Incendios en Chubut: el fuego ya arrasó con 45 mil hectáreas

Chubut. La provincia de Chubut estuvo todo el mes de enero bajo fuego. Los dos incendios que afectan territorio provincial y el Parque Nacional Los Alerces avanzan sin control en dirección a poblaciones y zonas rurales, luego de arrasar con toda la vegetación que hay por delante. Tras una ventana climática incipiente y una precipitación irrelevante, se esperan días con temperaturas por encima de los 30 grados.

La tregua climática de comienzos de semana ralentizó el avance del fuego pero los escasos milímetros de lluvia no fueron suficientes para apaciguar la voracidad de las llamas.

El panorama es incierto. “Si no llueve pronto, difícilmente podamos detener los incendios”, dijeron desde el Servicio Provincial de Incendios de Chubut.

Los pronósticos meteorológicos coinciden en que se esperan varias jornadas de temperaturas elevadas, con registros superiores a los 30 grados y viento constante.

Son más de 500 los brigadistas que luchan en los distintos frentes, tanto en el incendio que comenzó en jurisdicción provincial como el foco que tuvo su origen el 9 de diciembre pasado y se reactivó luego de haber sido contenido.