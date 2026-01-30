Intentó robar un celular, lo persiguieron y terminó en la comisaría

Un hombre de 32 años fue detenido luego de haber intentado sustraerle un celular a una mujer en el barrio Miguel Muñoz. Fue interceptado alrededor de la medianoche en un supermercado ubicado en Avenida Perón y calle Los Cóndores de Carlos Paz.

La damnificada tiene 43 años de edad, es empleada del lugar y contó que estaba terminando de trabajar cuando se presentó el sujeto y trató de llevarse su teléfono.

Con las características aportadas, se procedió al control y aprehensión del sospechoso y se dispuso su traslado hacia la comisaría local. Es importante destacar que quedó a disposición del magistrado interviniente.