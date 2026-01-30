La Quinta: Capturaron a una joven denunciada por un hecho de violencia

El personal del Comando de Acción Preventiva detuvo en el barrio La Quinta a una joven que era buscada por un hecho de violencia registrado en la ciudad de Villa Carlos Paz.

La sospechosa tiene 26 años, fue trasladada hacia la comisaría y quedó imputada por el presunto delito de lesiones leves calificadas.

El episodio ocurrió el jueves pasado alrededor de las 20 horas en la esquina de las calles Guatambú y Piquillín.

Se constató que tenía un pedido de detención vigente de la Unidad Judicial y quedó a disposición de la justicia.