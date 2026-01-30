Revelaron detalles sobre la muerte de la joven argentina que hallaron en Los Ángeles

Las horas pasan y se van conociendo detalles sobre el caso de la joven argentina Narela Barreto, quien fue encontrada muerta en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos). Para la familia, habría fallecido el día en que dejó de responder llamadas y trascendió que sus restos fueron hallados en la vía pública, cerca del departamento donde vivía desde el 2024.

«Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días fallecida»; expresó el hermano de la joven.

Con respecto a la versión de que Narela había subido a un vehículo de una aplicación de viajes, dijo que únicamente le hicieron la entrega de un pedido pero que no se trasladó a ningún lado. «El último Uber que está registrado es un Uber de entrega, nada más. No que se haya subido. El teléfono lo tenía mi hermana encima, eso me consta completamente»; añadió.

«Un amigo de mi hermana logró entrar con la policía al departamento y estaba todo en orden, era como ella lo había dejado»; dijo.

Se abrió una investigación para determinar cómo se produjo el fallecimiento de la joven argentina.