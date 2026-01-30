Robaba cables en una estación de servicio y fue detenido en La Calera

Un hombre fue detenido esta madrugada en La Calera luego de ser sorprendido mientras robaba cables de una estación de servicio de la ciudad.

El hecho se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia del hombre en plena acción. A partir de esa información, efectivos policiales iniciaron un operativo en coordinación con las cámaras de seguridad del sistema de emergencias, lo que permitió ubicarlo a pocas cuadras del lugar.

Durante el control, los policías le secuestraron una mochila que contenía varios rollos de cables, encendedores y lámparas, elementos que habrían sido sustraídos minutos antes.

El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación del hecho.