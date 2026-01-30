Robo, fuga y captura tras un asalto a un chofer de una app en Córdoba

Un asalto a un conductor de una aplicación de viajes fue detectado en las últimas horas en barrio San Lorenzo gracias al monitoreo de las cámaras del 911, lo que permitió un rápido despliegue policial y la detención de uno de los involucrados.

Según se informó, operadores de cámaras advirtieron a varias personas robándole pertenencias al chofer. Tras el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga, lo que dio inicio a un operativo cerrojo en la zona.

Durante la búsqueda, un hombre fue localizado dentro de una vivienda cercana, donde finalmente fue reducido y trasladado a una dependencia policial. En el procedimiento también se logró recuperar el auto que había sido abandonado y otros elementos sustraídos durante el robo.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para identificar al resto de los involucrados.