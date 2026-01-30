Robó un cartel de señalización y fue detenido en Malagueño

Un hombre fue detenido en la ciudad de Malagueño luego de sustraer un cartel nomenclador, tras un operativo cerrojo desplegado por efectivos de la Departamental Santa María.

Según se informó, el seguimiento a través del sistema de cámaras permitió localizar el vehículo involucrado y proceder a su interceptación. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron la camioneta en la que se trasladaba el conductor y recuperaron el cartel robado.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.