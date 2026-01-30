San Marcos Sierras: Vendía drogas en su casa y fue denunciada por los vecinos

Un allanamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se realizó en las últimas horas en la localidad de San Marcos Sierras, donde se secuestraron varias dosis de cocaína, marihuana y otros elementos. Se detuvo además a una mujer de 39 años, quien había montado un punto de venta de estupefacientes en su casa y fue denunciada por los vecinos.

La investigación se inició tras numerosos llamados anónimos al Centro de Denuncias y estuvo dirigida por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje, que dispuso que se realizara un procedimiento en una vivienda ubicada en la calle San Martín S/N del barrio Los Sauces, a pocos metros de una escuela primaria.

En el operativo, se hallaron dosis de cocaína y marihuana, plantas de cannabis sativa, una balanza digital, un automóvil y otros elementos relevantes para la causa.

Se dispuso además el traslado de la imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.