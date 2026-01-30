Siete detenidos tras operativos policiales que incluyeron a Carlos Paz

En el marco de diferentes operativos policiales, la Policía de Córdoba detuvo a siete personas, dos de ellas con pedido de captura vigente, en procedimientos realizados en Villa Carlos Paz, Pozo del Molle, Las Higueras, Villa de Soto y Morteros.

Las intervenciones estuvieron relacionadas con hechos de hurto, violencia familiar, robo y violación de domicilio, y se desarrollaron en distintos puntos de estas localidades, como parte de acciones preventivas y de investigación.

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró un arma de fuego, cartuchos, prendas de vestir, una suma de dinero y otros elementos considerados de interés para las causas que se investigan.

Los detenidos fueron trasladados a sedes policiales y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes en cada una de las jurisdicciones involucradas.