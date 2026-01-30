Tragedia: Un chofer murió tras haber sido atropellado por su camión

Un hombre de 33 años murió trágicamente luego de haber sido atropellado por su camión, en un lamentable suceso registrado este viernes 30 de enero en horas de la mañana en la localidad de Villa Concepción del Tío. La víctima había descendido del rodado para verificar un desperfecto mecánico en un depósito de maquinaria agrícola.

La muerte del conductor fue constatada por el servicio de emergencias en un establecimiento ubicado en la calle Entre Ríos al 675.

Se dio intervención a la Fiscalía de Feria de Las Varillas, a cargo de la doctora María C. Dupraz, que dispuso las medidas correspondientes para el esclarecimiento del hecho.

Según pudo conocerse, el fallecido conducía un camión con batea, marca Mercedes Benz.