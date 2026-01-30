Un hombre fue detenido al manejar un camión robado en la ruta 9

Un operativo de la Patrulla Rural Centro permitió recuperar un camión robado en la provincia de Santa Fe y detener a un hombre de 59 años que lo conducía, en un procedimiento realizado esta madrugada en la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 679, en jurisdicción de Toledo.

El despliegue se activó luego de que la fuerza tomara conocimiento del robo ocurrido horas antes en Ybarlucea, donde el chofer del camión había sido abordado por varias personas y abandonado posteriormente en la localidad santafesina de Tortugas.

Durante el control, el personal policial logró secuestrar un camión Scania G340, además de dos teléfonos celulares y documentación vinculada al rodado, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

El conductor fue detenido en el lugar y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.