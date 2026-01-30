Un motociclista sufrió heridas graves tras un choque con un camión

Esta tarde se registró un accidente vehicular entre una motocicleta y un camión sobre la ruta E52, a la altura del kilómetro 55, aproximadamente tres kilómetros al norte de la ciudad de Arroyito.

Tras el aviso recibido desde la comisaría local, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios se dirigieron al lugar para colaborar con el operativo. Al arribar, el personal encontró al camión detenido sobre la cuneta de la banquina este y a la motocicleta sobre la banquina oeste.

El conductor del rodado menor ya había sido trasladado en ambulancia con heridas de carácter grave antes de la llegada de los bomberos.

En el lugar se trabajó de manera conjunta con Policía, Guardia Urbana y Policía Caminera, colaborando en el control del tránsito mientras se realizaban las pericias correspondientes. Una vez que el camión pudo ser retirado de forma segura y se normalizó la circulación, las dotaciones regresaron a base sin novedades.