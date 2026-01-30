Un naranjita intentó apuñalar a otro, ocurrió en el centro de Córdoba

Un naranjita intentó agredir a otro con un elemento punzocortante y quedó detenido. El hecho ocurrió en las últimas horas en la calle Santa Rosa al 198, en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

Al parecer, este individuo increpó al otro sujeto y lo amenazó con un elemento extraído de una bandera ceremonial.

Acto seguido, comenzaron a reñir en la vía pública y fueron separados por un móvil policial.

El agresor fue aprehendido, se secuestró el objeto utilizado y se dispuso su traslado hacia la sede policial.