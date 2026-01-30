Un policía rescató a un niño de 11 años que se ahogaba en un balneario

Esta tarde, un niño de 11 años fue rescatado tras sufrir un principio de ahogamiento en el Balneario Municipal de Despeñaderos, en el departamento Santa María.

El episodio se registró en el espejo de agua del predio, donde un agente de la última promoción, afectado al Operativo Verano, advirtió la situación y logró retirar al menor del agua mediante maniobras de rescate. El niño fue llevado hasta la orilla consciente.

Minutos después, personal de emergencias médicas arribó al lugar y dispuso el traslado del menor a un nosocomio local para una evaluación más exhaustiva.